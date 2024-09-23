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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1795 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 мараведи 1795 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 мараведи 1795 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1795 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 140 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
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Испания 8 мараведи 1795 на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Испания 8 мараведи 1795 на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность VG
Цена
Испания 8 мараведи 1795 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Испания 8 мараведи 1795 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VG
Цена
Испания 8 мараведи 1795 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Испания 8 мараведи 1795 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 8 мараведи 1795 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1795 на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1795 на аукционе Silicua Coins - August 27, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность MS60 NN Coins
Цена
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Испания 8 мараведи 1795 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1795 на аукционе Jesús Vico - February 9, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 9 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1795 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1795 на аукционе Jesús Vico - December 15, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1795 на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1795 на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность F
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Испания 8 мараведи 1795 на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1795 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1795 на аукционе Jesús Vico - April 2, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 2 апреля 2019
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1795 на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1795 на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1795 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1795 на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1795 на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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