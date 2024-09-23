Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1795 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 мараведи
- Год 1795
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1795 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 140 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность MS60 NN Coins
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 9 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
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Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
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Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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