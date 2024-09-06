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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1795 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
4 эскудо 1795 M MF
Средняя цена 750 $
Продажи
1 217
Аверс
Реверс
2 эскудо 1795 M MF
Средняя цена 280 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
2 эскудо 1795 M M
Средняя цена 860 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1795 S CN
Средняя цена 360 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 эскудо 1795 M MF
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1795 M MF
Средняя цена 870 $
Продажи
0 29

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1795 S CN
Средняя цена 370 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
4 реала 1795 M MF
Средняя цена 160 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 реала 1795 M MF
Средняя цена 75 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
2 реала 1795 S CN
Средняя цена 35 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 реала 1795 M MF
Средняя цена 160 $
Продажи
0 27

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1795
Средняя цена 45 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
4 мараведи 1795
Средняя цена 25 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 мараведи 1795
Средняя цена
Продажи
0 0
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