Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1795 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 реалов
- Год 1795
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1795 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1874 проданному на аукционе London Coins LTD за 1900 GBP. Торги состоялись 1 сентября 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 февраля 2019
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
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Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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