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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1795 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1795 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1/2 эскудо 1795 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1795 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1867 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2800 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
455 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
2952 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе Heritage - December 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе Stack's - August 21, 2018
Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе Stack's - August 21, 2018
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе Heritage - April 19, 2016
Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - February 3, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - September 18, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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