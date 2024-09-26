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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1795 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1795 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1795 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1795 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1088 проданному на аукционе Baldwin's за 320 GBP. Торги состоялись 3 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе Stack's - March 1, 2024
Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе Stack's - March 1, 2024
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 440 USD
Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе Münzenonline - November 18, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе Jesús Vico - May 31, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе Numismatica Ranieri - November 21, 2020
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 21 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 M MF на аукционе ibercoin - December 18, 2019
Продавец ibercoin
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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