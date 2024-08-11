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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1795 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 реала 1795 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 реала 1795 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Monedalia.es

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 реала
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1795 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2534 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 60 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
  • Coinhouse (1)
  • CoinsNB (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 реала 1795 S CN на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Испания 2 реала 1795 S CN на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 2 реала 1795 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1795 S CN на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1795 S CN на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1795 S CN на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Испания 2 реала 1795 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1795 S CN на аукционе Tauler & Fau - March 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1795 S CN на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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