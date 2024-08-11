Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1795 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Monedalia.es
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 реала
- Год 1795
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1795 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2534 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 60 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- Cayón (1)
- Coinhouse (1)
- CoinsNB (1)
- Monedalia.es (1)
- Soler y Llach (2)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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