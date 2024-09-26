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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1795 года M M (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1795 года M M - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1795 года M M - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1795 года со знаком M M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 775 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.

Сохранность
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Испания 2 эскудо 1795 M M на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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