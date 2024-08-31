Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1795 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 мараведи
- Год 1795
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1795 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3362 проданному на аукционе Jesús Vico за 48 EUR. Торги состоялись 12 июня 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- Cayón (2)
- CoinsNB (1)
- Herrero (2)
- HERVERA (1)
- ibercoin (1)
- Jesús Vico (1)
- Soler y Llach (1)
- Tauler & Fau (3)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 марта 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 12 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 4 мараведи 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск