Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1795 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 реала
- Год 1795
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1795 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 97278 проданному на аукционе Heritage Auctions за 800 USD. Торги состоялись 30 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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