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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1795 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 реала 1795 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 реала 1795 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 реала
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1795 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 97278 проданному на аукционе Heritage Auctions за 800 USD. Торги состоялись 30 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 4 реала 1795 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 4 реала 1795 M MF на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 4 реала 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1795 M MF на аукционе Bertolami - January 10, 2021
Продавец Bertolami
Дата 10 января 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1795 M MF на аукционе Cayón - December 22, 2016
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1795 M MF на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1795 M MF на аукционе Herrero - December 10, 2015
Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1795 M MF на аукционе ibercoin - December 3, 2014
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1795 M MF на аукционе Herrero - December 12, 2013
Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2011
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1795 M MF на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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