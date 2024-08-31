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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1795 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1/2 реала 1795 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1/2 реала 1795 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,7 гр
  • Чистого серебра (0,0444 oz) 1,3804 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1795 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 370 EUR. Торги состоялись 27 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе Silicua Coins - August 27, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
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Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе Heritage - September 13, 2016
Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе Heritage - August 11, 2016
Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1795 M MF на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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