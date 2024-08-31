Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1795 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,7 гр
- Чистого серебра (0,0444 oz) 1,3804 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1/2 реала
- Год 1795
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1795 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 370 EUR. Торги состоялись 27 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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