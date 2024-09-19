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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1795 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1795 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1795 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1795 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 550 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (2)
  • CNG (1)
  • Goldberg (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 2 эскудо 1795 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1795 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 2 эскудо 1795 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
307 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Испания 2 эскудо 1795 S CN на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 S CN на аукционе CNG - November 12, 2019
Продавец CNG
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 S CN на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 S CN на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1795 S CN на аукционе Soler y Llach - December 20, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 20 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1795 S CN на аукционе Goldberg - May 30, 2001
Испания 2 эскудо 1795 S CN на аукционе Goldberg - May 30, 2001
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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