Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1788 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 мараведи
- Год 1788
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1788 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 633 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 200 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность VF
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Где продать?
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