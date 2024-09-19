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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1788 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 мараведи 1788 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 мараведи 1788 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1788
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1788 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 633 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 200 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
  • Herrero (1)
  • ibercoin (1)
  • Monedalia.es (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - December 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1788 на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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