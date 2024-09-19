Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1807 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 мараведи
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1807 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 272 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 10 марта 2016.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность F
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Продавец Soler y Llach
Дата 9 мая 2019
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
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Где продать?
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