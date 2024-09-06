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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1807 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 эскудо 1807 M FA
Средняя цена 520 $
Продажи
0 99
Аверс
Реверс
2 эскудо 1807 M AI
Средняя цена 480 $
Продажи
0 132
Аверс
Реверс
2 эскудо 1807 S CN
Средняя цена 720 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1 эскудо 1807 M FA
Средняя цена 430 $
Продажи
0 44

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 реала 1807 S CN
Средняя цена 100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 реала 1807 M FA
Средняя цена 40 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 реала 1807 M AI
Средняя цена 65 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
2 реала 1807 S CN
Средняя цена 55 $
Продажи
1 21
Аверс
Реверс
1 реал 1807 M FA
Средняя цена 90 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 реал 1807 M AI
Средняя цена 35 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 реал 1807 S CN
Средняя цена 150 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 реала 1807 S CN
Средняя цена 55 $
Продажи
0 11

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1807
Средняя цена 90 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
4 мараведи 1807
Средняя цена 30 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
2 мараведи 1807
Средняя цена 15 $
Продажи
0 11

Пробные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 18** (1800-1808) Пробные
Средняя цена 790 $
Продажи
0 1
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