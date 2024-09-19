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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1807 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1807 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1807 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1807 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 26019 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2115 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
822 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Heritage - September 26, 2021
Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Heritage - September 26, 2021
Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Heritage - August 7, 2020
Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Heritage - January 16, 2019
Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Stack's - October 26, 2018
Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Stack's - October 26, 2018
Продавец Stack's
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Heritage - April 16, 2014
Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Испания 2 эскудо 1807 S CN на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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