Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1807 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1807 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 26019 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2115 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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