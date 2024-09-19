Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1807 года M AI (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 реала
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1807 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 420 EUR. Торги состоялись 28 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность F
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF
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Дата 25 марта 2022
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Дата 22 февраля 2022
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Дата 30 ноября 2021
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Продавец Cayón
Дата 26 октября 2021
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Дата 5 октября 2021
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Дата 3 июня 2021
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Дата 15 декабря 2020
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Дата 11 декабря 2018
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