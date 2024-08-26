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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1807 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 реал 1807 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 реал 1807 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 реал
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1807 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32982 проданному на аукционе Heritage Auctions за 558 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Jesús Vico (1)
  • Stack's (1)
Испания 1 реал 1807 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность F
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Испания 1 реал 1807 S CN на аукционе Stack's - October 14, 2021
Испания 1 реал 1807 S CN на аукционе Stack's - October 14, 2021
Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Испания 1 реал 1807 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1807 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1807 S CN на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1807 S CN на аукционе Heritage - April 16, 2014
Испания 1 реал 1807 S CN на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Испания 1 реал 1807 S CN на аукционе CNG - September 18, 2013
Продавец CNG
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1807 S CN на аукционе Jesús Vico - June 26, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 26 июня 2012
Сохранность XF
Цена
Испания 1 реал 1807 S CN на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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