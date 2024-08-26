Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1807 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1 реал
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1807 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32982 проданному на аукционе Heritage Auctions за 558 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец CNG
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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