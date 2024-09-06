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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1807 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 реал 1807 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 реал 1807 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 реал
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1807 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (1)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 1 реал 1807 M FA на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Испания 1 реал 1807 M FA на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 1 реал 1807 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1807 M FA на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1807 M FA на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1807 M FA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1807 M FA на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1807 M FA на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1807 M FA на аукционе Tauler & Fau - November 6, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1807 M FA на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1807 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 1 реал 1807 M FA на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1807 M FA на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1807 M FA на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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