Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1807 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1 реал
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1807 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.
Сохранность
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- Cayón (1)
- Tauler & Fau (4)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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