Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1807 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 мараведи
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1807 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 75 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
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Дата 17 января 2023
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 18 января 2022
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Дата 3 июня 2021
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Дата 20 апреля 2021
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Дата 14 июля 2020
Сохранность F
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Дата 15 октября 2018
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Где продать?
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