Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1807 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 реала
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1807 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5671 проданному на аукционе Cayón Subastas за 180 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
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- Herrero (1)
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
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