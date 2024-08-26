Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 эскудо 1807 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1807 года со знаком M FA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31087 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 201 EUR
Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
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