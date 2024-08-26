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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1807 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1807 года M FA - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1807 года M FA - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1807 года со знаком M FA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31087 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 201 EUR
Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Heritage - December 7, 2023
Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Holmasto - May 27, 2023
Продавец Holmasto
Дата 27 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 24, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
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Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Heritage - August 20, 2021
Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Heritage - September 9, 2019
Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Stack's - October 26, 2018
Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Stack's - October 26, 2018
Продавец Stack's
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Испания 1 эскудо 1807 M FA на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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