Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1807 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 мараведи
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1807 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 404 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 27 EUR. Торги состоялись 31 мая 2017.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
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Дата 28 июня 2017
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Дата 22 октября 2013
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Дата 26 июня 2013
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Дата 15 сентября 2011
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Где продать?
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