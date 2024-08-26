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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1807 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 мараведи 1807 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 мараведи 1807 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1807 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 404 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 27 EUR. Торги состоялись 31 мая 2017.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (3)
  • Herrero (1)
  • ibercoin (2)
  • Pesek Auctions (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 мараведи 1807 на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 2 мараведи 1807 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Испания 2 мараведи 1807 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Испания 2 мараведи 1807 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1807 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1807 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1807 на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 2 мараведи 1807 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1807 на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1807 на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность F
Цена
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Испания 2 мараведи 1807 на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность F
Цена
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Испания 2 мараведи 1807 на аукционе Cayón - December 13, 2005
Продавец Cayón
Дата 13 декабря 2005
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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