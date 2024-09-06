Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1807 года M AI (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1 реал
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1807 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 35 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.
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