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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1807 года M AI (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 реал 1807 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 реал 1807 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 реал
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1807 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 35 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Испания 1 реал 1807 M AI на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Испания 1 реал 1807 M AI на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 1 реал 1807 M AI на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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