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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1805 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 мараведи 1805 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 мараведи 1805 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1805 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1235 проданному на аукционе Jesús Vico за 1050 EUR. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (2)
  • Jesús Vico (3)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 мараведи 1805 на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Испания 8 мараведи 1805 на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1805 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Испания 8 мараведи 1805 на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1805 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1805 на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 8 мараведи 1805 на аукционе Jesús Vico - October 9, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 9 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1805 на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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