Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1805 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1805 M FA
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
2 эскудо 1805 M FA
Средняя цена 490 $
Продажи
0 130
Аверс
Реверс
2 эскудо 1805 S CN
Средняя цена 380 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1805 M FA
Средняя цена 490 $
Продажи
0 169
Аверс
Реверс
4 реала 1805 M FA
Средняя цена 110 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
2 реала 1805 M FA
Средняя цена 110 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 реала 1805 S CN
Средняя цена 45 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
1 реал 1805 M FA
Средняя цена 65 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1805
Средняя цена 240 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
4 мараведи 1805
Средняя цена 35 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 мараведи 1805
Средняя цена 50 $
Продажи
0 15

Пробные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 18** (1800-1808) Пробные
Средняя цена 790 $
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск