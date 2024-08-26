Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1805 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1805 года M FA - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1805 года M FA - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (130) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1805 года со знаком M FA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 64427 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 27 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (37)
  • Baldwin's (1)
  • Cayón (16)
  • Chaponnière (1)
  • Erwin Dietrich (3)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (9)
  • HERVERA (14)
  • Hong Kong (1)
  • ibercoin (2)
  • iNumis (1)
  • Künker (3)
  • Monedalia.es (6)
  • Morton & Eden (1)
  • Numisor (1)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Rauch (1)
  • Sedwick (2)
  • Soler y Llach (17)
  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (5)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • Via (3)
Испания 2 эскудо 1805 M FA на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
368 $
Цена в валюте аукциона 341 EUR
Испания 2 эскудо 1805 M FA на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
643 $
Цена в валюте аукциона 7000 NOK
Испания 2 эскудо 1805 M FA на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1805 M FA на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1805 M FA на аукционе Heritage - December 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1805 M FA на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1805 M FA на аукционе Erwin Dietrich - November 26, 2023
Продавец Erwin Dietrich
Дата 26 ноября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1805 M FA на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1805 M FA на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1805 M FA на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1805 M FA на аукционе Erwin Dietrich - June 25, 2023
Продавец Erwin Dietrich
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1805 M FA на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1805 M FA на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1805 M FA на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1805 M FA на аукционе Erwin Dietrich - December 4, 2022
Продавец Erwin Dietrich
Дата 4 декабря 2022
Сохранность F
Цена
Испания 2 эскудо 1805 M FA на аукционе Heritage - October 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1805 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1805 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1805 M FA на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1805 M FA на аукционе Via - July 8, 2022
Продавец Via
Дата 8 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1805 M FA на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1805 M FA на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла IV Монеты Испании 1805 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск