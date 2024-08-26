Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1805 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1805
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (130) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1805 года со знаком M FA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 64427 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 27 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS62 PCGS
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Erwin Dietrich
Дата 26 ноября 2023
Сохранность F
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
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Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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