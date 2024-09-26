Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1805 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 реала
- Год 1805
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1805 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 220 EUR. Торги состоялись 9 июня 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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