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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1805 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 реала 1805 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 реала 1805 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 реала
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1805 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 220 EUR. Торги состоялись 9 июня 2021.

Сохранность
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Испания 4 реала 1805 M FA на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Испания 4 реала 1805 M FA на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 4 реала 1805 M FA на аукционе Stack's - November 16, 2022
Испания 4 реала 1805 M FA на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Испания 4 реала 1805 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1805 M FA на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1805 M FA на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1805 M FA на аукционе Chaponnière - November 20, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1805 M FA на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1805 M FA на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1805 M FA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1805 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1805 M FA на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1805 M FA на аукционе Soler y Llach - May 21, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 21 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1805 M FA на аукционе Tauler & Fau - November 6, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1805 M FA на аукционе Aureo & Calicó - February 9, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1805 M FA на аукционе Cayón - December 22, 2016
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1805 M FA на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1805 M FA на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1805 M FA на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1805 M FA на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1805 M FA на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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