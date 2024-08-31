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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1805 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 мараведи 1805 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 мараведи 1805 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1805 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3204 проданному на аукционе Jesús Vico за 120 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Numis.be (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 4 мараведи 1805 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 4 мараведи 1805 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Испания 4 мараведи 1805 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1805 на аукционе Tauler & Fau - July 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1805 на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1805 на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1805 на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1805 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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