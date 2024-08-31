Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1805 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 мараведи
- Год 1805
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1805 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3204 проданному на аукционе Jesús Vico за 120 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2019.
Сохранность
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- Cayón (1)
- ibercoin (1)
- Jesús Vico (1)
- Numis.be (1)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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