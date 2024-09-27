Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1805 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 реалов 1805 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 реалов 1805 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (169)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1805 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1156 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 1800 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (45)
  • Cayón (27)
  • Heritage (4)
  • Herrero (2)
  • HERVERA (16)
  • ibercoin (10)
  • Jesús Vico (2)
  • Monedalia.es (2)
  • Rauch (2)
  • Schulman (1)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (28)
  • Stack's (4)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (22)
  • Teutoburger (2)
Испания 8 реалов 1805 M FA на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
869 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Испания 8 реалов 1805 M FA на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 8 реалов 1805 M FA на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1805 M FA на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1805 M FA на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1805 M FA на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1805 M FA на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1805 M FA на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1805 M FA на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1805 M FA на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1805 M FA на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1805 M FA на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1805 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1805 M FA на аукционе Stack's - May 19, 2023
Испания 8 реалов 1805 M FA на аукционе Stack's - May 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF35 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1805 M FA на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1805 M FA на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1805 M FA на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1805 M FA на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1805 M FA на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1805 M FA на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1805 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 реалов 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла IV Монеты Испании 1805 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 8 реалов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск