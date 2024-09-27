Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1805 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 реалов
- Год 1805
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (169)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1805 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1156 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 1800 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
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Дата 10 мая 2024
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Дата 13 декабря 2023
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Дата 29 ноября 2023
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Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
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