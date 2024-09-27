Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1805 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1805 года M FA - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1805 года M FA - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1805 года со знаком M FA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1216 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 2750 EUR. Торги состоялись 16 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (16)
  • Cayón (7)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (9)
  • ibercoin (1)
  • Künker (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Soler y Llach (8)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 8 эскудо 1805 M FA на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2172 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Испания 8 эскудо 1805 M FA на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1633 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Испания 8 эскудо 1805 M FA на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1805 M FA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1805 M FA на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1805 M FA на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1805 M FA на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1805 M FA на аукционе Soler y Llach - July 11, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1805 M FA на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1805 M FA на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1805 M FA на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1805 M FA на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1805 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1805 M FA на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1805 M FA на аукционе Aureo & Calicó - February 3, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1805 M FA на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1805 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1805 M FA на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1805 M FA на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1805 M FA на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1805 M FA на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла IV Монеты Испании 1805 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск