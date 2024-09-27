Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1805 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1805
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1805 года со знаком M FA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1216 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 2750 EUR. Торги состоялись 16 октября 2014.
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность XF
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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