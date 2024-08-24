Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1805 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 реала
- Год 1805
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1805 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 993 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 280 GBP. Торги состоялись 27 июня 2019.
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