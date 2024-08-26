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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1805 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 реала 1805 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 реала 1805 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 реала
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1805 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1642 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 176 EUR. Торги состоялись 27 октября 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (2)
  • CoinsNB (2)
  • ibercoin (1)
Испания 2 реала 1805 M FA на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Испания 2 реала 1805 M FA на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 61 EUR
Испания 2 реала 1805 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1805 M FA на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1805 M FA на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1805 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1805 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 2 реала 1805 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1805 M FA на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 реала 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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