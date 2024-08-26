Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1805 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 реала
- Год 1805
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1805 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1642 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 176 EUR. Торги состоялись 27 октября 2010.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (4)
- Cayón (2)
- CoinsNB (2)
- ibercoin (1)
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 реала 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск