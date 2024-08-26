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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1805 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1805 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1805 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1805 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 802 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • HERVERA (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 2 эскудо 1805 S CN на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
417 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Испания 2 эскудо 1805 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 2 эскудо 1805 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1805 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 2 эскудо 1805 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 2 эскудо 1805 S CN на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1805 S CN на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1805 S CN на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Испания 2 эскудо 1805 S CN на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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