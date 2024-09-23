Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1794 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 реала
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1794 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 688 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.
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- Varesi (1)
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность AU
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
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