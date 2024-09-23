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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1794 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 реала 1794 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 реала 1794 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 реала
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1794 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 688 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Al Sur del Mundo (1)
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (1)
  • CoinsNB (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Varesi (1)
Испания 2 реала 1794 M MF на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Испания 2 реала 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 2 реала 1794 M MF на аукционе Al Sur del Mundo - June 7, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1794 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1794 M MF на аукционе Varesi - February 6, 2022
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 2 реала 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 2 реала 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность AU
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Испания 2 реала 1794 M MF на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1794 M MF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 реала 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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