Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1794 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1 реал
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1794 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2405 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 55 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2016.
Сохранность
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Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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