Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 эскудо 1794 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1794 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1442 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2022.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
379 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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