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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1794 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1794 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1794 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1794 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1442 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2022.

Сохранность
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  • Monedalia.es (1)
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  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (5)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
379 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе Soler y Llach - May 3, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - July 7, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1794 M MF на аукционе Soler y Llach - May 4, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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