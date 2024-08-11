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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1794 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1794 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1794 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1794 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1743 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460 EUR. Торги состоялись 18 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
483 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе Monnaies d'Antan - May 23, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе Soler y Llach - April 29, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе Stack's - January 14, 2015
Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе Soler y Llach - May 4, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1794 S CN на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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