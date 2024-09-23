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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1796 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 мараведи 1796 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 мараведи 1796 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1796 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2244 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 55 EUR. Торги состоялись 8 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (2)
  • Herrero (2)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (3)
  • Jesús Vico (2)
  • Katz (1)
  • NumisCorner (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (7)
Испания 2 мараведи 1796 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Испания 2 мараведи 1796 на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS63
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Испания 2 мараведи 1796 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1796 на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1796 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1796 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1796 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1796 на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1796 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1796 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1796 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1796 на аукционе Tauler & Fau - March 17, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 марта 2020
Сохранность F
Цена
Испания 2 мараведи 1796 на аукционе Tauler & Fau - April 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1796 на аукционе Jesús Vico - April 2, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 2 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1796 на аукционе Jesús Vico - June 7, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 7 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1796 на аукционе Tauler & Fau - March 20, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1796 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1796 на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность VF
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Испания 2 мараведи 1796 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1796 на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1796 на аукционе ibercoin - February 11, 2014
Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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