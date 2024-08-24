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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1796 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
4 эскудо 1796 M MF
Средняя цена 1300 $
Продажи
1 226
Аверс
Реверс
2 эскудо 1796 M MF
Средняя цена 410 $
Продажи
0 128
Аверс
Реверс
2 эскудо 1796 S CN
Средняя цена 360 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 эскудо 1796 M MF
Средняя цена 220 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1796 M MF
Средняя цена 590 $
Продажи
1 57

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1796 M MF
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
8 реалов 1796 S CN
Средняя цена 230 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
4 реала 1796 M MF
Средняя цена 140 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
2 реала 1796 M MF
Средняя цена 50 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 реала 1796 S CN
Средняя цена 35 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 реал 1796 M MF
Средняя цена 330 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 реал 1796 S CN
Средняя цена 140 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1/2 реала 1796 M MF
Средняя цена 90 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1796
Средняя цена 50 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
4 мараведи 1796
Средняя цена 20 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
2 мараведи 1796
Средняя цена 30 $
Продажи
0 25
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