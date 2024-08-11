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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1796 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 реал 1796 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 реал 1796 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 реал
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1796 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34243 проданному на аукционе Stack's Bowers за 525 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Испания 1 реал 1796 S CN на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Испания 1 реал 1796 S CN на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 1 реал 1796 S CN на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
525 $
Цена в валюте аукциона 525 USD
Испания 1 реал 1796 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1796 S CN на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1796 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1796 S CN на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1796 S CN на аукционе ibercoin - January 30, 2019
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1796 S CN на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1796 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1796 S CN на аукционе CNG - September 29, 2015
Продавец CNG
Дата 29 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1796 S CN на аукционе CNG - August 2, 2014
Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 1 реал 1796 S CN на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1796 S CN на аукционе HERVERA - July 2, 2013
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1796 S CN на аукционе Soler y Llach - July 1, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 1 реал 1796 S CN на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
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Испания 1 реал 1796 S CN на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1796 S CN на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1796 S CN на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2008
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1796 S CN на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 реал 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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