Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1796 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1 реал
- Год 1796
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1796 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34243 проданному на аукционе Stack's Bowers за 525 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
525 $
Цена в валюте аукциона 525 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец CNG
Дата 29 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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