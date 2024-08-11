Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1796 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,7 гр
- Чистого серебра (0,0444 oz) 1,3804 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1/2 реала
- Год 1796
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1796 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 64385 проданному на аукционе Heritage Auctions за 270 USD. Торги состоялись 23 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Soler y Llach (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 88 EUR
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 9 июля 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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