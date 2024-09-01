Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1796 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 реалов
- Год 1796
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1796 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2327 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
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Дата 3 июня 2021
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
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Дата 21 февраля 2018
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
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Дата 27 ноября 2014
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Дата 26 февраля 2013
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