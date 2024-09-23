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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1796 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 реал 1796 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 реал 1796 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 реал
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1796 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Spink UK за 600 GBP. Торги состоялись 30 ноября 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 реал 1796 M MF на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
588 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Испания 1 реал 1796 M MF на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 1 реал 1796 M MF на аукционе Spink - November 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 1 реал 1796 M MF на аукционе Spink - November 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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