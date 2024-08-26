Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1796 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 реала
- Год 1796
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1796 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2508 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 45 EUR. Торги состоялись 25 мая 2010.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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