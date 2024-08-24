Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1796 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 мараведи 1796 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 мараведи 1796 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1796 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе ibercoin за 35 EUR. Торги состоялись 28 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (3)
  • Herrero (1)
  • ibercoin (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Tauler & Fau (6)
Испания 4 мараведи 1796 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 4 мараведи 1796 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 4 мараведи 1796 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1796 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1796 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1796 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1796 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1796 на аукционе Rio de la Plata - October 17, 2020
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1796 на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1796 на аукционе Cayón - October 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1796 на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1796 на аукционе Tauler & Fau - November 6, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1796 на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1796 на аукционе Tauler & Fau - February 20, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1796 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1796 на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1796 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1796 на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1796 на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1796 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1796 на аукционе ibercoin - June 28, 2012
Продавец ibercoin
Дата 28 июня 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла IV Монеты Испании 1796 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 4 мараведи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск