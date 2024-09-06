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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1796 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1796 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1796 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1796 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 602 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 500 EUR. Торги состоялись 29 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Wannenes Art Auction (1)
Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 201 EUR
Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе Wannenes Art Auction - May 22, 2023
Продавец Wannenes Art Auction
Дата 22 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе Stack's - August 25, 2021
Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе Stack's - August 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе Heritage - December 6, 2018
Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе Heritage - December 6, 2018
Продавец Heritage
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе Aureo & Calicó - September 18, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе ibercoin - February 11, 2014
Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1796 M MF на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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