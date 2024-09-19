Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1796 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 реала
- Год 1796
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1796 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1632 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 60 EUR. Торги состоялись 27 октября 2010.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
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Продавец Auctiones
Дата 18 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 13 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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