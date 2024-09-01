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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1796 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1796 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1796 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1796 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 756 проданному на аукционе Cayón Subastas за 450 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (3)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 эскудо 1796 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1796 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
362 $
Цена в валюте аукциона 331 EUR
Испания 2 эскудо 1796 S CN на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
346 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Испания 2 эскудо 1796 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 S CN на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 S CN на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 S CN на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 S CN на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 S CN на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 S CN на аукционе Heritage - November 22, 2012
Испания 2 эскудо 1796 S CN на аукционе Heritage - November 22, 2012
Продавец Heritage
Дата 22 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 S CN на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 S CN на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 S CN на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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