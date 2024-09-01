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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1796 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1796 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1796 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (128) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1796 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 458 проданному на аукционе Numisor за 900 CHF. Торги состоялись 20 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1796 M MF на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
373 $
Цена в валюте аукциона 340 CHF
Испания 2 эскудо 1796 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1796 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Испания 2 эскудо 1796 M MF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 M MF на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 M MF на аукционе Klondike Auction - June 25, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 M MF на аукционе Bolaffi - June 9, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 M MF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 M MF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 M MF на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 M MF на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 M MF на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 M MF на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
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Испания 2 эскудо 1796 M MF на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 M MF на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1796 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1796 M MF на аукционе Nomisma - November 9, 2020
Продавец Nomisma
Дата 9 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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