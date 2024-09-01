Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1796 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1796
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1796 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 458 проданному на аукционе Numisor за 900 CHF. Торги состоялись 20 октября 2022.
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Дата 27 октября 2023
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Дата 25 июня 2023
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Дата 20 октября 2022
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Дата 17 октября 2022
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Дата 20 сентября 2022
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