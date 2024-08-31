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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1796 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 реала 1796 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 реала 1796 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 реала
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1796 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31742 проданному на аукционе Heritage Auctions за 411 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 155 USD
Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Numismatica Ranieri - April 1, 2024
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 1 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Stack's - October 21, 2023
Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Stack's - October 21, 2023
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 21, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность F
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Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Rauch - February 21, 2021
Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Tauler & Fau - April 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1796 M MF на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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