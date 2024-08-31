Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1796 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 реала
- Год 1796
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1796 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31742 проданному на аукционе Heritage Auctions за 411 USD. Торги состоялись 14 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 155 USD
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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